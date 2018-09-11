Sosyal ağ Pinterest, aylık aktif kullanıcı sayısında 250 milyon rakamına ulaştığını duyurdu. Son bir yıllık dönemde kullanıcı sayısını yüzde 25 artıran Pinterest’in bu dönemde kazandığı yeni kullanıcıların yüzde 80’lik bir kısmı ABD dışından geldi.

Geçen yıldan bu yana yaptığı bu ciddi atakla Pinterest, 336 milyon kullanıcısı olan Twitter'a bir adım daha yaklaşmış oldu. Son yılların en hızlı büyüyen sosyal ağlarından biri olan Pinterest’i kullanan şirket ve marka sayısı ise 1.5 milyonu aştı.

Şirket, “pin” olarak adlandırılan platformda kaydedilen içeriklerin sayısının ise 175 milyar adedi bulduğunu açıkladı. Verilere göre bu toplam ‘pin’ sayısı da son bir yılda yüzde 75 artmış durumda.

DEĞERİ 15 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Görsel arama temelli bir sosyal ağ platformu olan Pinterest’in çalışan sayısı da son bir yılda yüzde 32!’lik artışla 1500’e çıktı. 2010 yılında kurulan San Francisco merkezli Pinterest, Türkçe dahil 20’den fazla dilde hizmet veriyor.

Yaratıcı görsel ve video içerikleri alanında fikir katalogu olarak kabul edilen Pinterest’in yıllık reklam gelirleri ise 1 milyar doları buluyor. 2019 yılının ortasında halka arzı planlayan Pinterest’in değerinin ise 13 milyar dolar ile 15 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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