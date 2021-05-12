Piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde
AA

Emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi ve ekonomilerde canlanmanın devam edeceği beklentileri, enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor.

Enflasyonist baskıların, başta ABD'de olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasında ise oynaklık yükseliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 8 milyon 123 bine yükseldi ve verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

New York borsasında alışların güçlenememesi ile endeksler, gün boyu düşüş eğiliminde hareket etti. Dow Jones endeksi yüzde 1,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisini beklediğini ve nisan ayı enflasyonunun Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.

Avrupa borsaları da dün satıcılı bir seyir izledi. Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, ZEW Ekonomik Güven Endeksi, geçen aya göre 13,7 puan artarak 84,4 puanla 21 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Veriye karşın Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 25 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 1.444,87 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 artışla 8,2884'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3090 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların öğlene kadar açık olacağını ve 4,5 gün sürecek bayram tatiline gireceğini anımsatarak, pay piyasalarında sürekli müzayede işlemlerinin 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ve 12.30-12.40 arasında kapanış seansı yapılacağını hatırlattı.

Bugün ABD'nin enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye nisan ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elon Musk, Tesla için Dogecoin anketi düzenledi
PARAElon Musk'tan Dogecoin anketi
Kredilerin sektörel dağılımı belli oldu
PARAKredilerin sektörel dağılımı belli oldu
Merkez Bankası'ndan repo ihaleleriyle piyasaya 99 milyar lira
PARATCMB'den iki yeni repo ihalesi
Türk Eximbank, 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
PARAEximbank sendikasyon kredisini yeniledi
Son dakika: Cari açık martta düştü
PARACari açıkta düşüş
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
PARAPiyasalarda negatif seyir
Güncel kredi faiz oranları 11 Mayıs 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Yükselişte! Ethereum ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç TL? İşte 11 Mayıs Ethereum değeri
PARAYükselişte! Ethereum ne kadar oldu?
Karşılığı olan çekler tahsil edilebilecek
PARAÇek düzenlemesi yeniden değişiyor
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi