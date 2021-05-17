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Piyasalarda yoğun veri gündemi

Küresel piyasalarda geçen hafta artan enflasyonist endişelerle dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile yurt içinde Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek

Piyasalarda yoğun veri gündemi
AA

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işleme açık olduğu geçen hafta, yurt dışında ABD'de açıklanan enflasyon verisi piyasaların odağında yer aldı. Ülkede, enflasyonun nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesinin ardından Fed'in beklenenden daha önce faiz artırımına gideceği endişeleri, haftanın ilk yarısında piyasa fiyatlamalarında öne çıktı.

Bu gelişmeye emtia fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesi de eklenince geçen hafta tahvil piyasasında oynaklık arttı ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,7050 ile 6 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar endeksi ise 90 psikolojik sınırının altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

New York borsasında endeksler ise haftanın ikinci yarısındaki toparlanmaya karşın haftalık bazda düşüş kaydetti. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ve sonrasında Tüketici Güven Endeksi'ndeki düşüşün etkisiyle geçen hafta Nasdaq endeksi yüzde 2,34 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Dow Jones endeksi de tarihi zirvesini gördüğü haftayı yüzde 1,14 düşüşle tamamladı. ABD endeks vadelilerinin yeni haftaya da dalgalı bir seyirle başlaması dikkati çekerken, dolar endeksi 90,4 seviyelerinde, 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,62 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği Fed'in faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Piyasaların, Fed'in para politikası desteğini ne zaman çekeceğine dair daha fazla ipucuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayan analistler, bu kapsamda bankanın 27-28 Nisan'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımına gitmeden önce varlık alımlarını azaltacakları sinyalini vermiş, Fed'in son faiz kararının ardından yaptığı açıklamada ise varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın henüz zamanı olmadığını vurgulamıştı.

Avrupa tarafında pay piyasaları geçen hafta enflasyonist endişelerle baskı altında kalmasına karşın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ekonomik büyümeye ve para politikasına ilişkin verdiği pozitif mesajlardan destek buldu ve haftayı karışık bir seyirle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 geriledi, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 yükseldi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Avro/dolar paritesi ise 1,2182 ile 2,5 ayın en yüksek seviyesini gördüğü haftayı yüzde 0,1 düşüşle 1,2146'dan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 düşüşle 1,2130 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bu hafta Avro Bölgesi'nde mart ayı dış ticaret, ilk çeyrek büyüme, nisan ayı enflasyon, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündeminin takip edileceğini belirterek, bugün Avro Bölgesi maliye bakanlarının ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geleceğini ve konuya ilişkin yapılacak açıklamaların izleneceğini söyledi.

Asya tarafında yeni hafta, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler öncülüğünde karışık bir seyirle başladı. Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi nisanda yıllık yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Çin'de nisan ayında perakende satışlar yıllık yüzde 17,7 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 9,8 yükseliş kaydetti. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde geçen hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2,5 gün işleme açık olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,24 değer kaybetti ve 1.441,33 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise geçen hafta 8,22-8,51 geniş bandında işlem görmesinin ardından bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,2 düşüşle 8,36 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist endişelerin yeni haftada da gündemdeki yerini korumasının beklendiğini, bu kapsamda emtia fiyatlarının seyrinin önem taşıdığını, öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin ve konuya yönelik haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesinin ve ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

11.00 Türkiye, nisan ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed İmalat Sanayi Endeksi

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