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PlayStation Plus Ekim ayı oyunlarını açıkladı! İşte yeni ücretsiz oyunlar listesi

Oyun tutkunları ücretsiz oyun listelerini heyecanla bekliyor. Giderek pahalanan fiyatlar oyun severleri ücretsiz açıklanan listelere yöneltti. Yüksek fiyatlar ödemekten kurtulmak için abonelik sistemi büyük kalaylıklar sağlıyor. Sony, PlayStation Plus abonelerine sunacağı ekim ayı ücretsiz oyunlarını açıkladı. İşte ekim ayının merakla beklenen ücretsiz oyun listesi...

PlayStation Plus Ekim ayı oyunlarını açıkladı! İşte yeni ücretsiz oyunlar listesi

Ekim ayı ücretsiz oyun listesi nihayet belli oldu. Merakla beklenen ücretsiz oyunlar için beklenen liste Sony tarafından açıklandı. Birbirinden güzel oyunların olduğu liste, PlaStation Plus kullanıcılarının yüzünü güldürecek. Sony, Gta Vice ile sürpriz dolu listesini paylaşarak damga vurdu. İşte Ekim 2022'de sunulan PS Plus ücretsiz oyunlar...

PS PLUS EKİM LİSTESİ

Grand Theft Auto Vice City'nin başı çektiği liste, birçok kişiyi kesinlikle memnun edecek. İşte bu ay indirmeniz gereken ücretsiz oyunlar:

EKSTRA-PREMIUM

  • Grand Theft Auto Vice City - The Definitive Edition, Playstation 4 ve Playstation 5 için.
  • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Playstation 4 ile birlikte.
  • Assassin's Creed Odyssey, Playstation 4 ile birlikte.
  • Dragon Quest Builders 2, Playstation 4 ile birlikte.
  • Inside- PS 4
  • The Medium, Playstation 5
  • Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition, Playstation 4 ile birlikte
  • Dragon Quest Builders, Playstation 4 ile birlikte.
  • Dragon Quest Heroes, Playstation 4 ile birlikte.
  • Naruto'dan Boruto'ya: Shinobi Forvet, Playstation 4'te.
  • Assassin's Creed Chronicles: China, Playstation 4 ile birlikte
  • Assassin's Creed Chronicles: Hindistan, Playstation 4 ile birlikte
  • Assassin's Creed Chronicles: Rusya, Playstation 4 ile birlikte
  • Assassin's Creed III Remastered, Playstation 4 için
  • Assassin's Creed Syndicate, Playstation 4 ile birlikte
  • Hohokum, Playstation 4'e göre

CLASSİCS KATALOĞUNDAKİ YENİLİKLER (PREMİUM)

  • Limbo, Playstation 3 için
  • Yakuza 5 Remastered, Playstation 4 için
  • Yakuza 4 Remastered, Playstation 4 için
  • Yakuza 3 Remastered, Playstation 4 için
  • Playstation 3 için Ultra Street Fighter IV
  • Castlevania: Lords of Shadow, Playstation 3 ile birlikte
  • Everyday Shooter, Playstation 3 ile birlikte

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