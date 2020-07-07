Pompeo'dan flaş TikTok açıklaması!

HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok ve diğer Çin menşeili sosyal medya uygulamalarını engelleyebileceklerini söyledi.

Fox News'te katıldığı bir programda ABD'nin TikTok başta olmak üzere bazı Çin merkezli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşünüp düşünmediğini sorulması üzerine Pompeo, "Bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Kesinlikle bunu değerlendiriyoruz. Uzun süredir bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Pompeo, TikTok uygulamasını cep telefonlarına indiren kullanıcıların kişisel bilgilerinin Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini göze almaları gerektiğini belirtti.

Pompeo'nun açıklamalarının ardından Reuters'a açıklama yapan TikTok, kullanıcı bilgilerini Çin'e aktarmadıklarını belirtti. Açıklamada, "Kullanıcılarımıza güvenli bir uygulama deneyimi sunmaktan daha büyük önceliğimiz yok. Çin hükümetine asla kullanıcı verisi sağlamadık, istenmesi durumunda da sağlamayız" ifadeleri kullanıldı.

TikTok ve beraberinde 58 Çin menşeili sosyal medya uygulaması geçtiğimiz günlerde Hindistan ve Çin arasında yaşanan gerilimin ardından Hindistan'da yasaklanmıştı.