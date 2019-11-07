Lüks İtalyan moda markası Prada, spor üreticisi Adidas'la ortaklığa gittiği dedikodularını doğruladı.

ABD FİYATI 350 DOLAR OLACAK

Firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde bir Prada torbası içinde Adidas logolu iki ayakkabı kutusu yer aldı. Konuyla ilgili 18 Ekim'de Twitter'da yayılan iddiaya göre iki firma Adidas Prada Sailing markasıyla 2 yeni modeli müşterilerin beğenisine sunacak. Söz konusu ayakkabıların üç farklı rengi olacak. Ayakkabıların ABD satış fiyatı 350 dolar olacak.

Prada ise sosyal medya hesaplarından söz konusu işbirliğini doğrulasa da modellerle ilgili herhangi bir detayı paylaşmadı sadece 'yakında geliyor' bilgisini paylaştı.

UZAYDA ÜRETİM YAPACAK

Bu arada Adidas geçtiğimiz günlerde de , NASA ile işbirliğine giderek Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı ile anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Yapılan anlaşmaya göre uzayda ayakkabı parçaları üretecek. Adidas, parça üretimi için gerekli olan malzeme ve ekipmanı uzaya gönderecek. Astronotlar, üretim sürecini adım adım kaydedecek.