Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton'ın çektiği videonun perde arkası ortaya çıktı

        Prenses Kate Middleton'ın çektiği videonun perde arkası ortaya çıktı

        Prenses Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıkladığı videonun aceleye getirildiğine dair iddia şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Prenses Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıkladığı videonun perde arkasına dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Middleton'a kanser teşhisi konulduğu haberinin sızdırılmasının ardından Kensington Sarayı'nın videoyu aceleye getirdiği öne sürüldü. İsmi açıklanmayan bir kişinin, Galler Prensesi'nin sağlık durumunu öğrenmesinin ardından, sarayın, çıkacak haberlerin önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.

        2

        Sızıntı haberin Prenses Kate'in 16 Ocak'ta karın ameliyatı geçirdiği Londra Kliniği'nden mi yoksa başka bir yerden mi geldiği açıklanmadı.

        3

        "BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"

        Kate Middleton, 22 Mart'ta yayınladığı video mesajla kansere yakalandığını açıklayarak bir süredir ortaya çıkmamasıyla ilgili spekülasyonlara son vermişti. 42 yaşındaki Prenses, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti.

        4

        “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.

        5

        "ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİ TUTTULAR"

        O dönemde saray kaynakları, Kate Middleton ve eşi Prens William'ın, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis'nin (5) haber kamuoyuna duyurulmadan önce durumu anlamaları için haberi gizli tutmaya çalıştıklarını söylemişti.

        #Kate Middleton
        #Prenses Kate
        #kanser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?