O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 bin 406 yapımının yıkımı için çalışma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde Meydanlar Mahallesi'nde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Deprem kuşağında yer alan Tunceli'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binalara ilişkin olarak Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.
YAPILARDA HASAR TESPİTİ YAPILDI
AA'da yer alan habere göre ekipler, bu kapsamda il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerindeki yapılarda hasar tespiti yaptı.
3 BİN 406 BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI
Çalışmalar sonucu ekipler, depreme karşı dayanıksız olduğunu belirlenen 3 bin 406 yapının yıkımına başladı.
ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde Meydanlar Mahallesi'nde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.