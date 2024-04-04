O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor! Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 bin 406 yapımının yıkımı için çalışma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde Meydanlar Mahallesi'nde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:37 facebook

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