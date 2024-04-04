Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli maç ve yerel seçim arasının ardından ilk maçına bugün çıkıyor. Siyah-beyazlılar, 31. haftada RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

NİSAN AYI HEM SANTOS HEM DE BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve 5. teknik direktör olarak Fernando Santos ile çalışan siyah-beyazlılarda elde kalan hedefler için nisan ayındaki fikstür belirleyici olacak.

OYNATTIĞI FUTBOL TARTIŞILIYOR Ocak ayına Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos, iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında hep eleştirilerin odağında yer aldı. Portekizli teknik adamın oynattığı futbol ve hücumdaki kısırlığa çözüm bulamaması taraftarın tepkisini çekerken siyah-beyazlılar, son 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Santos toplamda ise ligde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Santos yönetiminde 5 maçta gol atamazken 5 maçta ise gol yemedi. REKLAM

YÖNETİMİN ENDİŞELERİ VAR Beşiktaş'ta bu sezon göreve gelen 5. teknik adam olan Fernando Santos ile yeni sezona başlama konusunda yönetim "ciddi" endişeler taşırken yarı finale kalınan Ziraat Türkiye Kupası ve lig 3.'lüğünün elde edilmesine göre durum detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Bu hedeflere ulaşılamaması halinde ise Fernando Santos'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.