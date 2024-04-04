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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor

        Milli maç ve seçim arasının ardından Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta nisan ayındaki fikstür, eleştirilerin odağındaki Fernando Santos'un da kaderini belirleyecek. Lig 3.'lüğü ve kupa hedefi devam etse de Portekizli hoca ile yeni sezona başlama konusunda endişeler taşıyan siyah-beyazlı yönetim, alınacak sonuçlara göre yol haritasını netleştirecek

        Giriş: 04.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:30
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        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
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        Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli maç ve yerel seçim arasının ardından ilk maçına bugün çıkıyor. Siyah-beyazlılar, 31. haftada RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

        NİSAN AYI HEM SANTOS HEM DE BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ

        Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve 5. teknik direktör olarak Fernando Santos ile çalışan siyah-beyazlılarda elde kalan hedefler için nisan ayındaki fikstür belirleyici olacak.

        OYNATTIĞI FUTBOL TARTIŞILIYOR

        Ocak ayına Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos, iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında hep eleştirilerin odağında yer aldı. Portekizli teknik adamın oynattığı futbol ve hücumdaki kısırlığa çözüm bulamaması taraftarın tepkisini çekerken siyah-beyazlılar, son 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Santos toplamda ise ligde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Santos yönetiminde 5 maçta gol atamazken 5 maçta ise gol yemedi.

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        YÖNETİMİN ENDİŞELERİ VAR

        Beşiktaş'ta bu sezon göreve gelen 5. teknik adam olan Fernando Santos ile yeni sezona başlama konusunda yönetim "ciddi" endişeler taşırken yarı finale kalınan Ziraat Türkiye Kupası ve lig 3.'lüğünün elde edilmesine göre durum detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Bu hedeflere ulaşılamaması halinde ise Fernando Santos'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ

        Beşiktaş nisan ayında 4 Süper Lig ve 1 kupa maçına çıkacak. Kartal ay sonunda derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        4 Nisan - Süper Lig / Başakşehir (d)

        13 Nisan - Süper Lig / Samsunspor

        19 Nisan - Süper Lig / Ankaragücü

        23 Nisan - Türkiye Kupası / Ankaragücü (d)

        28 Nisan - Süper Lig / Fenerbahçe (d)

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