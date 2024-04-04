Yeni Brexit kapıda mı? İngiltere Başbakanı Sunak'tan "AİHM'den ayrılırız" iması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçü kontrol etmenin "yabancı bir mahkemeye üye olmaktan" daha önemli olduğunu söyleyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılabileceklerini ima etti.

İngiliz Başbakan Sunak verdiği röportajda, Ruanda politikasının engellenmesi halinde AİHM'den ayrılabileceklerini söyledi.

Sunak açıklamasında, "Tüm planların AİHM dahil tüm uluslararası yükümlülüklerimizle uyumlu olduğuna inanıyorum, ancak sınır güvenliğini ve yasadışı göçü kontrol edebilmemizin, yabancı bir mahkemeye üye olmaktan daha önemli olduğuna inanıyorum, çünkü bu, ülke olarak egemenliğimiz açısından temel önemdedir."

REKLAM Aralarında eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da bulunduğu sağcı muhafazakar milletvekilleri, sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilmesini önleyebileceği korkusuyla daha önce İngiltere'nin AİHM'den ayrılması yönünde baskı yapmıştı. Başbakan Sunak daha önceleri bu tür çağrılara direnmişti ancak son açıklamasında Ruanda planını uygulamak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emirlerine karşı gelmeye hazır olacağını söyledi.