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        Bayram tatili için en güzel tatil rotaları

        Bu yıl 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili bizi bekliyor. Bayram tatili yaklaştıkça seyahat planları netleşmeye başladı.

        Giriş: 04.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:06
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        Sakin tatil: Marmaris

        Marmaris, yazın kendini yeni yeni gösterdiği hafif serin 9 günlük bayram tatili için oldukça ideal bir rota. Eski çağlardan beri çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Marmaris’te onlarca tarihi değer ve eşsiz bir doğa seyahat severleri bekliyor. İçmeler, Turunç, Selimiye, Bördübet, Hisarönü gibi sahiliyle meşhur tatil rotalarını keşfedebilir, bu yıl ilk kez denize girebilir, merkezde Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

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        Doğa tatili için ideal: Kazdağı

        Edremit, konumu itibarıyla uzun soluklu bir doğa tatili yapmak için en ideal noktalardan biri. Kazdağı, Güre, Akçay, Altınoluk, Ayvalık gibi seyahat rotaları ile hem sakin hem de huzur dolu bir destinasyon olan Edremit’i ziyaret etmek için mayıs ayı en güzel zamanlardan. Baharı doya doya yaşamak isteyenler için Kazdağı Milli Parkı mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Daha çok butik otel, pansiyon, apart ya da kampinglerin hizmet verdiği Edremit’te doğa içinde bir tatil geçirmek isteyenlerin tek ihtiyacı bir otobüs bileti.

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        Bayramda ada keyfi: Bozcaada

        Çanakkale’nin şirin adası Bozcaada, sakinliği ve huzurlu yaşantısı ile biliniyor. Yaz aylarında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ada, ilkbahar ve sonbaharda da bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Bozcaada Kalesi, Bozcaada Müzesi, eşsiz gün batımı manzarası ile Polente Feneri ve balık restoranları ile Bozcaada bayram tatili için de ideal rotalardan biri.

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        Bayramda yaz mevsimi için: Kıbrıs

        T.C. Kimlik Kartı ile seyahat edilebilen Kıbrıs, hareketli gece hayatı, upuzun kumsalları, lezzetli yemeklerle dolu mutfağı, tarihi ve doğal güzellikleri ile her daim favori olmaya devam ediyor. Sezonun oldukça erken başlayıp geç bittiği Kıbrıs’ta mayıs ayında hem denize girmek hem de bol bol güneşin tadını çıkarmak mümkün. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için ideal bir rota olan Kıbrıs’ta; Kıbrıs köftesi, piruhi, deniz ürünleri, hellim ve şeftali kebabı mutlaka tadılması gereken lezzetler arasında yer alıyor.

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        Mutfak kültürü için: Gaziantep

        Kültür ve gastronomi tutkunlarının mutlaka görmesi gereken Gaziantep, ilkbahar ve sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. UNESCO tarafından gastronomi alanından “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilen şehirde seyahat severleri muhteşem bir mutfak kültürü ve tarih bekliyor. Zeugma Mozaik Müzesi ve Zeugma Antik Kenti, Bakırcılar Çarşısı, Gümrük Han, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten ise şehir gezi planlarında mutlaka bulunması gereken rotaların başında geliyor. Enfes tatlar ve tarihle dolu bir gezi için tek ihtiyacınız bir uçak bileti.

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        Maviliklere yelken açın: Göcek

        Ülkemizde mavi yolculuk deyince ilk akla gelen yerlerden Göcek, gizli kalmış yüzlerce özel koya ev sahipliği yapıyor. Göcek Marina, Göcek D-Marin, İnlice Plajı ve Günlüklü Plajı, Göcek merkezden ulaşabilecek destinasyonların başında geliyor. Ancak Bedri Rahmi Koyu, Kleopatra Hamamı Koyu, Sarsala Koyu ve Ekincik Koyu başta olmak üzere, çok sayıda koyu içeren tekne turlarıyla maviliklerin keyfini daha uzun süre çıkarmak mümkün. Göcek’te konaklamak için pek çok alternatif arasından en uygununu seçip mavinin en güzel halinin keyfini yaşayabilirsiniz.

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