Doğa tatili için ideal: Kazdağı

Edremit, konumu itibarıyla uzun soluklu bir doğa tatili yapmak için en ideal noktalardan biri. Kazdağı, Güre, Akçay, Altınoluk, Ayvalık gibi seyahat rotaları ile hem sakin hem de huzur dolu bir destinasyon olan Edremit’i ziyaret etmek için mayıs ayı en güzel zamanlardan. Baharı doya doya yaşamak isteyenler için Kazdağı Milli Parkı mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Daha çok butik otel, pansiyon, apart ya da kampinglerin hizmet verdiği Edremit’te doğa içinde bir tatil geçirmek isteyenlerin tek ihtiyacı bir otobüs bileti.