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QNB'de net krediler yüzde 25 arttı

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank'ta 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 25 artarak 227 milyar 253 milyon TL’ye ulaşırken net kredileri yüzde 25 oranında artarak 138 milyar 719 milyon TL, müşteri mevduatı ise yüzde 26 oranında artarak 125 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB'de net krediler yüzde 25 arttı
HABERTURK.COM

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank kurumsal ve ticari krediler alanında büyümesini sürdürdü.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 25 artarak 227 milyar 253 milyon TL’ye ulaşırken net kredileri yüzde 25 oranında artarak 138 milyar 719 milyon TL, müşteri mevduatı ise yüzde 26 oranında artarak 125 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Banka’nın 2020 yılı net dönem kârı 2 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, toplam özkaynaklar 2019 yıl sonuna göre yüzde 15 oranında artarak 19 milyar 222 milyon TL’ye ulaştı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu 2021 yılında aşı ile birlikte ekonomide hızlı ve istikrarlı büyüme beklediklerini, Banka olarak ise daha dijital bir geleceğe hazırlandıklarını belirtti.

Türk bankacılık sektörünün COVID-19 döneminde özellikle ekonominin ayakta kalması için çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Güzeloğlu “Bankacılık sektörünün reel sektörü desteklemek için yaptığı çalışmaların ekonomideki olumlu etkisini görüyoruz. QNB Finansbank olarak reel sektörü desteklemeye kesintisiz devam edeceğiz” diye konuştu.

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