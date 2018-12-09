İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Chelsea, Manchester City'yi 2-0 mağlup ederken Manchester City'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Bir pozisyon esnasında saha kenarında bulunan taraftarlar Sterling'e ırkçı saldırıda bulunurken "S****n siyah korkağı, S***r git" ifadelerini kullanmışlardı.

Londra Metropolitan polisi konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Güvenlik güçleri ellerinde görüntülerin olduğunu ve olayı en ince detaylara kadar araştıracaklarını duyurdu. Chelsea kulübü de "Alınabilecek en sert kararların, bir an önce alınması" gerektiğini dile getirirken Raheem Sterling bugün sosyal medya hesabından isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve iki haberin fotoğrafını kullanan Sterling, İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinin siyahilerin haberleri ile beyazların haberleri arasında dil farkının olduğuna vurgu yaptı.

Söz konusu ilk haberde Manchester City'nin siyahi futbolcusu Tosin Adarabioyo'nun Cheshire bölgesinden ev satın alması haberleştirilirken başlığa "Henüz Premier Lig'de bir maça bile çıkmaması" taşındı.

İkinci haberde ise Manchester City'nin beyaz oyuncusu Phil Foden'in ev alması haberleştirilirken bu harcamanın "Annesi için yapıldığı" başlığa taşındı.

Sterling, aynı harcamayı yapan ancak aradaki farkların ırkçı bir dille haberleştirilmesine isyan ederek "İki taraf da masum ve hiçbir yanlış yapmadı fakat olayları haberleştirme şekli bence kabul edilemez. Bu genç siyah çocuğa, kötü bir pencereden bakılıyor. Bu da ırkçılığı hızlı bir şekilde pompalıyor. Yani bugün ve bu yaşlarında insanların hala neden ırkçı olduğunu anlamayan gazeteler için tek söyleyeceğim, temsiliyette adalet hakkında bir kez daha düşünün ve tüm oyunculara eşit hak tanıyın." ifadelerini kullandı.

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