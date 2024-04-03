Ramazan'ın 24. günü için örnek iftar menüsü: Biber dolması ve rulo pasta tarifi!
Ramazan ayının 24. gününe girerken ne pişireceklerini düşünenler için bir menü hazırladık. İşte, Çarşamba akşamı ''iftara ne pişirsem, iftara ne yapsam, iftar menüsü'' gibi soruların cevabını arayanlar için hazırlayabilecekleri iftar menüsü önerisi!
Her gün yeni bir iftar menüsü hazırlamak, hem zaman hem de emek gerektiren bir süreçtir. Bu durumun yanı sıra her gün için farklı yemek tarifi bulmak da zor olduğundan Ramazan ayında insanlar yapabilecekleri alternatifleri internetten araştırabiliyor. İşte, sizin için hazırlanan Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü önerisi...
AYRAN AŞI ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı nohut
1 su bardağı buğday
250 gram yoğurt
250 gram süzme yoğurt
1 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı dereotu
1 su bardağı soğuk su
Hazırlanışı:
Kaynayan suyun üzerine buğdayı alın. Buğdayı yumuşayana kadar pişirip, süzün. Geniş bir kaba tüm yoğurdu alarak çırpın. Daha sonra haşlanmış nohut, buğday ve tuzu ekleyerek karıştırın. Soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek, kıvamını dilediğiniz şekilde ayarlayın. Dereotunu da ekleyin. Güzelce piştikten sonra buzdolabında, en az bir saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
BİBER DOLMASI
Malzemeler:
Yarım kg dolmalık biber
Her bibere 1 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı salça
Maydanoz
2-3 adet domates
Karabiber
Tuz
Nane
Sıvıyağ- zeytinyağı
Hazırlanışı:
Dolmalık biberlerin içlerini temizleyin. Domates ve soğanları küçük küçük doğrayın. Domatesin kenar kısımlarını biberlerinizin üzerini kapatmak için kullanacaksınız bu sebepten dolayı önce kapatmak için kullanacak kısımlarınız keserseniz daha iyi olur.
Bir kaba hazırladığımız salça, pirinç, soğan, karabiber, domates, maydanoz, tuz, çok az sıvıyağ ve naneyi ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra bu harcı biberlere doldurun. İçine harç koyduğunuz biberleri, tencereye dizin.
Harcı yaptığınız kabın içerisine sıcak su koyun. Göz kararı olacak şekilde biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğunuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyip ve eritin. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına kadar dökün.
Kesmiş olduğunuz domateslerle biberlerin üst kısımlarını kapatın. Daha sonra biberlerinizin üzerine çok az zeytinyağı veya sıvıyağ gezdirin. Yemeğinizi kısık ateşte pişirip biraz dinlendirdikten sonra yoğurtla beraber sevdiklerinizle paylaşın.
ARPA ŞEHRİYE SALATASI
Malzemeler:
2 su bardağı arpa şehriye
2 yemek kaşığı sıvı yağ (şehriyeleri pişirmek için)
3 su bardağı su ve tuz
4-5 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Bir tutam dereotu
2-3 adet közlenmiş kırmızıbiber
1 kutu mısır konservesi
4-5 adet kornişon turşu
Tuz, limon suyu, zeytinyağı
Pilav tencerenizin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek, arpa şehriyeleri hafif kavurun. Sıcak su ve tuzunu da ekleyerek, pirinç pilavı gibi pişirin. Pişen pilavı, soğumaya bırakın.
Tüm yeşillikleri, ince ince kıyın. Kırmızıbiberi ve turşuları da ufak ufak doğrayın. Soğuyan pilavı, tüm malzemelerle birlikte harmanlayın.
MUZLU RULO PASTA
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı süt
2 adet orta boy muz
Kreması için:
3 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
Üzeri için:
Pudra şekeri
Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlanmış ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine hazırladığınız kek karışımını güzelce yayın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
Bu sırada muzlu pastanın kremasını hazırlayın. Tüm malzemeleri bir tencereye döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra da soğumaya bırakın.
Fırından aldığınız kekinizi ilk sıcaklığı geçer geçmez pişirme kağıdıyla birlikte ya da bir bezin üzerine aktararak rulo şeklinde sarın ve sarılı şekilde soğumaya bırakın.
Soğuduğunda keki açın ve içerisine muzu yerleştirin. Pudingi de aktararak güzelce yayın ve yeniden sarın. Buzdolabında 2 saat kadar soğumaya bırakın. Ardından da pudra şekeri ile süsleyip servis edin. Muzlu rulo pastanız hazır! Afiyet olsun...