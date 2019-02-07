Henüz 50 kişinin çalıştığı bir dönemde Facebook'un kurucusu olan ağabeyi Mark Zuckerberg tarafından şirkete alınan Randi Zuckerberg, CNN'e verdiği bir röportajda Facebook'u eleştiri yağmuruna tuttu.
15.yılını kutlayan Facebook'un video departmanında çeşitli görevlerde çalışan ve pazarlama direktörlüğü yaptıktan sonra 2011 yılına dek çalışan Randi, ayrılmaktan başka çaresinin olmadığını hissederek işini bıraktığını açıkladı.
"Bu nedenle belki de Silikon Vadisi'nin dışına çıkmam ve kadınları nerede kaybettiğimizi gerçekten anlamam gerekiyor diye düşündüm." diyen Mark Zuckerbeg'in ablası Randi, o günden bu güne pek az şeyin değiştiğini söyledi.
Randi, "Kadınların çalışma hayatında daha fazla temsil edildiği bir dünya görmeyi çok istiyorum fakat 15 yılın ardından neden bu kadar az mesafe kat edildiğini anlayamıyorum." şeklinde konuştu.
Ailenin en büyük çocuğu olan Randi Zuckerberg, teknoloji dünyasında çalışan kadınlar için de ilginç bir tavsiyede bulundu.
"Genç kızlara tavsiyem Randi benzeri bir erkek ismine sahip olmaları çünkü Facebook'ta çalışmaya başladığım ilk dönemlerdeki sayısız toplantıda ne kadar çok kişinin beni erkek sandığını anlatamam." diyen 36 yaşındaki Randi Zuckerberg, hayattaki misyonunun bu şansı diğer kadınlar için sektörde kapı açmak için kullanmak olduğunu hissettiğini belirtti.
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