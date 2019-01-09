ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2019’a katılan oyun ekipmanları üreticisi Razer, ürünlerini Amazon Alexa ile uyumlu hale getirdiğini açıkladı. Oyun donanımını Alexa üzerinden sesle kontrol etme yeteneği, Razer'in birleşik donanım yapılandırma aracı olan Razer Synapse 3 ile kullanılacak.

Kullanıcılar, uyumlu cihazları kontrol etmek için Razer kulaklıkları ve mikrofonları aracılığıyla iletişime geçebilecekler. Örneğin, fareler, klavyeler, kulaklıklar ve diğer donanımlarla senkronize edilmiş oyun içi aydınlatma sistemi Razer Chroma, Alexa ile sözlü olarak kontrol edilebilecek.

Synapse 3 ile entegre Alexa ayrıca Razer kullanıcılarının sesli komutla Philips Hue aydınlatma sistemini de kontrol edebilmelerine olanak sağlayacak.

Razer kullanıcıları yapay zeka destekli sesli asistan Amazon Alexa üzerinden şu sesli komutları (Henüz Amazon’un Türkçe dil desteği olmadığı için şu an İngilizce olarak) yerine getirebilecek:

“Alexa, Chroma'dan aydınlatma profilimi FPS moduna değiştirmesini iste.”

“Alexa, tüm aygıtlarımı takım rengimle senkronize et.”

“Alexa, Chroma'dan Overwatch'ı başlatmasını iste”

“Alexa, Razer Synapse'den DPI'ımı 200'e düşürmesini iste.”

“Alexa, Razer'dan ses ayarlarını Film moduna değiştirmesini iste.”

BU YIL TÜM ÜLKELERDE AKTİF OLACAK

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Amazon ile yakından çalışarak Razer Chroma özelliğini kullanıcıların Alexa ile etkinleştirebilmesini istedik. Bu şekilde kullanıcılar ışıklandırma efektlerini aktif etme, profil seçme, oyunları başlatma, ayarları değiştirme ve daha da fazlasını ses komutu ile yapabilecekler” dedi.

2019'un 2. çeyreğinden itibaren, Kanada'daki ve ABD'deki Razer Synapse kullanıcıları uyumlu Razer cihazlarını Amazon Alexa'ya bağladığında, komutları doğrudan Alexa'ya ya da Razer mikrofonlu kulaklıklar, bağımsız mikrofonlar ve dizüstü bilgisayar mikrofonları üzerinden Alexa'ya sesli ileterek aydınlatma ya da oyun ayarlarını değiştirebilecekler. Diğer ülkelerdeki aktivasyonun ise bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ