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Haberler Teknoloji Oyun Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri 2023: RDR 2 Kaç GB Yer Kaplar?
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Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri 2023: RDR 2 kaç GB yer kaplar?

Red Dead Redemption 2'de keyiften başınızın dönmesine neden olan şey öğelerin sayısı değil, onlarla yapabileceklerinizdir. Oyunun ilk birkaç saatinde henüz ayrıntıları anlamadan önce tüm hikâyeye alışmanız muhtemelen biraz zaman alacaktır. Bu denli ilgi çeken bir oyundan keyif alabilmek için ise bazı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri 2023: RDR 2 Kaç GB Yer Kaplar?
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Oyunun sunduğu tüm olanaklar ve onu kişiselleştirmek için birçok seçenek ile uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacınız olacaktır. Bir düğmeye basılı tutmak yerine art arda basarak (özellikle at sırtında) hız kazanacağınızı unutmamanız gerekir. Bu nedenle bilgisayar sisteminizin bu oyunu kaldırıp kaldıramayacağını bilmek önemlidir. Hatta sadece minimum sistem gereksinimlerini değil, önerilen özellikleri karşılamanız size çok daha iyi bir oyun deneyimi sunacaktır.

RDR 2 sistem gereksinimleri

Hile kodları kullanmadığınız sürece Red Dead 2 haritası, oyunun keşfedilmemiş kısımlarını kaplayan bir savaş sisi ile kendini gösterecektir. Efsanevi bir hayvan yaşam alanı veya iyi bitki köşeleri bulduğunuzda bunlar kalıcı olarak işaretlenecek ve sizi saatler süren gerçek bulmacalardan kurtaracaktır. Böyle zamanlarda ise emin olun bilgisayarınızın donmasını hiç mi hiç istemezsiniz. Dolayısıyla “RDR 2 kaç GB ram istiyor” sorusunu sormanız bu noktada en mantıklısı olacaktır. Çünkü ram özelliğinizin yetersiz olması halinde çeşitli donmalar ve takılmalar yaşayabilirsiniz. Bu da oyun kalitenizi düşürecektir.

Oyunda yer alan parçalardan biri olan Dead Eye sayesinde zamanı yavaşlatabilecek ve rakiplerinizi çok daha iyi vurabileceksiniz. Bu, görevlerin üstesinden gelmenize olanak sağlayacak bir şeydir. Dead Eye'ı geliştirmek için sahip olduğunuz ilk fırsatta bunu yapmanız önerilir. Çünkü oyun deneyiminin ilk saatlerini verimli geçirmeniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Bu anlamda kesintisiz bir oyun zevki için edinmeniz gereken RDR 2 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 – Hizmet Paketi 1 (6.1.7601)
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
  • RAM belleği: 8GB
  • Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
  • Depolama: 150 GB

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 – Nisan 2018 Güncellemesi (v1803)
  • İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
  • RAM belleği: 12GB
  • Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
  • Depolama: 150 GB
  • Ses kartı: DirectX uyumlu

Oyunun bu gereksinimlerini karşıladıktan sonra oyunla ilgili tüm detaylara adapte olmanız mümkündür. Hazine haritalarını toplamak, bu paha biçilmez harikalara adanmış birçok ek başlık ile oyundaki en kazançlı hedeflerden biri olacaktır. Masum insanları öldürdüğünüzde veya kendinizi çok fazla ön plana attığınızda ise NPC'ler gidip şerifi bulmaya karar vererek meşhur "aranıyor" durumunu tetikleyebilir. Bu durumdan çıkmak için haritada gösterilen kırmızı bölgeden eski usul bir şekilde kaçmanız yeterlidir. Bununla birlikte sürekli olarak aynı yere geri dönerseniz insanlar sizi sıcak bir şekilde karşılamaya biraz daha az eğilimli olabilir.

Başınıza ödül konması bazen bir anlam ifade etmez. Bu nedenle özellikle oyunun başlarında, paranız azken dikkat çekmeyin. Kıyafet değiştirmek, yıkanmak ve tıraş olmak fark edilmemenize veya en azından daha az fark edilmenize yardımcı olacaktır. Tüm bu ayrıntıların tadını çıkarırken herhangi bir sistemsel sıkıntıya uğramak oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilmektedir. Benzer şekilde oyunda daha fazla rahat olabilmek adına yedekleme sistemi hakkında bazı ipuçlarını bilmeniz gerekir. Oyunda manuel yedekleme sistemi mevcuttur ve duraklatma menüsünün "Geçmiş" sekmesinde bulunur.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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