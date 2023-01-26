Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Regaip Kandilinde okunacak dualar ve çekilecek zikirler!

Üç ayların ilk ayı olarak kabul edilen Recep ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Recep ayı içinde yer alan Regaip Kandilini ibadetle geçirmek isteyen kişiler için Regaip Kandilinde okunacak duaları, sureleri ve çekilecek tesbih ve zikirleri haberimizde paylaştık. İşte bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenlere Regaip Kandili gecesi okunacak dualar ve sureler ile zikir ve tesbihler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    Regaip Kandili gecesini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve Regaip Kandili duası bulunmaktadır. İslam aleminde önemli bir yeri olan Regaip Kandili gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler dua eşliğinde tesbih ve zikir çekecekler. İşte Regaip Kandili tesbihleri, zikirleri ve duaları hakkında bilgiler...
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

    Senenin ilk kandili ise 26 Ocak Perşembe günü yani Regaip kandili. Kandil gecesinde imkanı olanlar oruç tutacak ve namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

    Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

    Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

    Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    YA İLAHEL-ALEMİN!

    Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

    Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

    Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

    “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

    Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

    “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

    Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

    Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

    Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

    Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

    Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    Tekrar secde edip yine yetmiş kere

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

    1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

    Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

    2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

    Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

    “Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    3. Lâ ilâhe illallah

    Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

    Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

    Lâ ilâe illallah

    Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

    Estağfirullah

    Sübhanallah

    Elhamdülillâh

    Allahu ekber

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

    Allah

    tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

    Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

    - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

    - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

    - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

    - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

    - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

    - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

    - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

    - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
  • Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: 2023 Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nedir? Kandil duası anlamı

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI

    Regaip Kandili'nde teheccüd namazı kılınması gerektiği söylenir. Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)

 

 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.