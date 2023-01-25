ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç ayların ilk dönemi Recep ayıdır. Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tazim göstermek" anlamına geelen "recb" kökünden gelen "Recep" kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir ve dini gelenekte önemli yeri olan üç aylardan ilkidir.