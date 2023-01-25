Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 Dini günler takvimi: Kandil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri!

Diyanet 2023 dini günler, kandil günleri ve bayram tarihlerini duyurdu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanır. Diyanetin açıkladığı takvime göre 2023 yılının Ramazan, Kurban Bayramı, üç aylar, Regaip kandili ve diğer kandillerin tarihi belli oldu. Peki, 2023 Üç aylar, Ramazan, Kurban Bayramı, Kandiller ne zaman? İşte, Diyanet 2023 dini günler takvimi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 Dini günler takvimi: Kandil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi gün ve açıklandı mı?

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

    Üç ayların ilk dönemi Recep ayıdır. Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tazim göstermek" anlamına geelen "recb" kökünden gelen "Recep" kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir ve dini gelenekte önemli yeri olan üç aylardan ilkidir.

     
  • 2023 Dini günler takvimi: Kandil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi gün ve açıklandı mı?

    Recep ayının ilk günü 23 Ocak tarihinde başladı ve 23 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldi. Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü başlayacak. Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak ve ardından Ramazan idrak edilecek.
  • 2023 Dini günler takvimi: Kandil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi gün ve açıklandı mı?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

     
  • 2023 Dini günler takvimi: Kandil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi gün ve açıklandı mı?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

     
  • 2023 Dini günler takvimi: Kandil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi gün ve açıklandı mı?

    2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.