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        Sahibinden'e rekabet cezası

        Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından veri taşınabilirliğinin engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı açıklandı. Soruşturma sonucu Sahibinden'e 40 milyon TL ceza uygulanmasına karar verildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:09
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        Sahibinden'e rekabet cezası
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        Rekabet Kurumu sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sahibinden'in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

        "RAKİPLERİNİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDIĞI GEREKÇESİYLE"

        Açıklamada, "30.09.2021 tarihli ve 21-46/655-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara,

        sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

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        1. SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğuna,

        2. SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,,

        3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye bKullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden takdiren,

        40 MİLYON TL'LİK CEZA

        Sahibinden Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama AŞ’ye 40.150.533,15-TL; idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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