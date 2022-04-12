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Akıllı telefon markası vivo, V serisi ailesine yeni katılan vivo V23 5G modelini Türkiye’deki tüketicilerle buluşturdu. Türkiye’de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ile dikkat çeken vivo V23 5G, 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerayla geliyor.

V23 5G’nin kullanıcılara sunduğu özellikleri ile vivo’nun Türkiye’deki faaliyetlerini, vivo Türkiye Pazarlama Direktörü Ertan Şensoy ve vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran ile konuştuk.

GÜNEŞ VE UV IŞINI İLE RENK DEĞİŞTİRİYOR

179 gramlık ağırlığı ve 7.39 mm’lik ultra ince çerçeve ile tasarlanan V23 5G’de 2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor.

Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında renk değiştiriyor. Telefonda, renk değiştirme özelliğine sahip arka cam yüzeyi ile birlikte arka yüzeyinde daha az yansıma sunan bir deneyim için Fluorite AG teknolojisi kullanılmış.

2’Sİ SELFIE 5’Lİ KAMERA SETİ

5 güçlü kamera setinden oluşan vivo V23 5G’de, Türkiye’de yine bir ilk olan 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. Cihaz, 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera ve daha kalabalık grup selfie’leri için 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla geliyor. vivo V23’e ayrıca düşük ışıklı ortamlar için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor.

Çift Tonlu Spot Işığı, özelleştirilebilir JNV sensörü ile rengin derecesini soğuktan sıcağa doğru manzara ile eşleştirerek, portrenin her kısmının parlak ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Telefondaki Yeni Doğal Portre özelliği ile de yapay zeka algoritmalarıyla isteğe bağlı olarak yüz güzelleştirme modülleri ile çeşitli selfie düzenlemeleri yapılabiliyor.

AYNI ANDA ÖN VE ARKA KAMERA İLE ÇEKİM

vivo V23 5G’nin 64MP ana arka kamerası f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde kullanıcılarına sunuluyor. Ana kameraya, 120 derecelik görüş alanına sahip 8MP süper geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera eşlik ediyor.

Hem ön hem arka kamera ile 4K video çekimi de yapabilen V23 5G, güncellenen Dual View Video özelliği ile ön ve arka kamerayı aynı anda kullanma imkânı da sunuyor.

ULTRA OYUN MODU İLE GELİYOR

vivo V23 5G, mobil oyun tutkunları için ise 90 Hz yenileme hızına sahip ekran, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 katmanlı sıvı soğutma sistemi ve Ultra Oyun Modu özelliklerini bir araya getiriyor.

12 GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisini da barındıran V23 5G, 4200 mAh’lik pil ve 30 dakika içerisinde yüzde 1’den yüzde 68’e kadar şarj edebilen 44W hızlı şarj desteği ile geliyor.

ÖN SATIŞA AÇILDI

“Yıldız Tozu” Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip “Gün Işıltısı” renk seçenekleri ile gelen vivo V23 5G’nin Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise 13 bin 999 TL olarak açıklandı.

Verilen bilgiye göre 20 Nisan itibariyle yetkili online satış kanalları, operatörler ve teknoloji mağazalarında satışa çıkacak olan vivo V23 5G için 12 – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında Hepsiburada üzerinden düzenlenecek olan ön satış kampanyasında, V23 5G alanlara vivo TWS ANC kablosuz kulaklık hediye olarak verilecek.