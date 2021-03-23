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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Resmi Gazete’ye anlık bildirim özelliği geldi

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, genelgeler, bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler gibi kararların duyurulduğu Resmi Gazete’nin mobil uygulaması güncellendi. Gelen güncelleme ile birlikte artık kullanıcılara Resmi Gazete çıkar çıkmaz bildirim gönderilecek.

Resmi Gazete uygulaması güncellendi! Haberler
Resmi Gazete güncellendi!
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Resmi Gazete’in iOS ve Android platformlarındaki uygulaması güncellendi. Gelen güncelleme ile birlikte Resmi Gazete uygulamasına bildirim alma ve filtre oluşturma özellikleri eklendi. Uygulamaya eklenen bildirim özelliği ile Resmi Gazete yayımlandığında kullanıcılar, mobil cihazları üzerinden anlık bildirim alabilecek.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanan Resmi Gazete’nin yeni sayısı genelde saat 00:00’dan hemen sonra geliyor. Ancak gündeme ve Resmi Gazete’nin içeriğinin yoğunluğuna göre bu süre, gecenin ilerleyen saatlerine de sarkabiliyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre uygulamaya eklenen bu özellik sayesinde artık Resmi Gazete’yi yakından takip edenlere, gazete yayımlanır yayımlanmaz cep telefonlarına anlık bildirim gönderilecek. Yine aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla "Mükerrer" şerhi verilerek yayımlanan Resmi Gazete’ler için de bildirim gönderilecek.

HIZLI FİLTRE ÖZELLİĞİ DE EKLENDİ

Resmi Gazete’nin mobil uygulamasına gelen “hızlı filtre” sayfası oluşturma özelliği ile ise yayımlanan kararlar arasında yasama, yürütme, yargı ve idare kategori başlıkları altında; bugün, son bir hafta ve son bir ay zaman aralıklarına göre arama yapılabiliyor.

İlk sayısı 7 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan ve o tarihten bu yana çıkan tüm sayılarına internet sitesi üzerinden ücretsiz ve abonelik şartı aranmaksızın erişilebilen Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, TBMM kararları, genelgeler, milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler, Anayasa Mahkemesi kararları, Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler, Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri, Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler, ilanlar, sınır tespitleri gibi kararlar duyuruluyor.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması 2019 yılında hayata geçirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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