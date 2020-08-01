DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki restoranda çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan 3 müşteriden Osman Gürle hayatını kaybetti.

Olay, sabaha doğru Büyük Kumla Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Alkollü iş yerinde çalışanlar ile müşteriler Osman Gürle (30),Gökay G. (24) ve Abdullah M. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Osman Gürle, Gökay G. ve Abdullah M. tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Gürle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gökay G. ve Abdullah M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı 2 kişi daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Gürle'nin cansız bedeni ise, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, restoran çalışanı M.Y.'yi (24) gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen restoran işletmecisi A.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.