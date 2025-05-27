Dünün reyting sonuçları 26 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 26 Mayıs Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yeni bölümleriyle, Çift Kişilik Oda dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Top Gun: Maverick, Tamirci, Yol Arkadaşım filmleri ve Survivor yarışması yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 26 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mayıs Pazartesi AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda, Top Gun: Maverick, Tamirci, Yol Arkadaşım ve Survivor arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
26 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI