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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ 2025: Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 3 Temmuz 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Ayrıca Güldür Güldür Show komedi programı ile Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kurt ve Aslan, Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 3 Temmuz 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:00
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        3 Temmuz Perşembe akşamı Now TV’de Çift Kişilik Oda, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye, Star TV’de Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kanal D’de Kurt ve Aslan, TRT 1’de Arıcı: Ölüm Kovanı yapımları yayınlandı. Show TV’de ise Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 3 Temmuz 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

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        3 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        3 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

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        3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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