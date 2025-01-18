Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi

ABD'nin Miami şehrinde yaşayan 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından ABD'de tutuklanan Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile evlendi.

Hakkında rüşvetten kara para aklamaya kadar çeşitli iddialar olan Zarrab, terör örgütü FETÖ'nün 17 Aralık soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra suç vasfının değişme ihtimali doğduğu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

19 Mart 2016'da ABD'nin Miami şehrinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlamaları ile gözaltına alınan Zarrab, mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı. Yargı makamıyla yaptığı anlaşma sonucunda serbest bırakıldı.

DİLARA ALTINTOP İLE EVLENDİ

2021 yılında şarkıcı Ebru Gündeş ile boşanan Reza Zarrab, bir süredir Miami’de yaşayan eski Milli Yüzücü Dilara Altıntop ile birlikteydi. Bitter derginin haberine göre; Reza Zarrab ile Dilara Altıntop iki ay önce kıyılan resmi nikahın ardından 16 Ocak'ta düğün töreni düzenledi. Düğüne Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi katıldı.

TELEFONLAR TOPLATILDI

Davetlilere organizasyonlar başlamadan önce e-posta yoluyla fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Düğünden dışarıya görüntü sızmaması için üç gecede de katılımcıların telefonları görevliler tarafından toplandı.

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Aslen Bursalı olan ve Miami’de yaşayan Dilara Altıntop, Boston Üniversitesi hukuk asistanı sertifikası sahibi. Miami’de bir şirkette yönetici asistanı olarak görev yapan Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde profesyonel yüzücülük yapmış bir isim.