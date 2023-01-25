Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Riot Games lol hacklendi mi, Riot Games LoL ve Valorant neden açılmıyor? LoL ve Valorant hata mı veriyor, oyuna nasıl girilir?
ABONE OL

Riot Games hacklendi mi, LoL ve Valorant neden açılmıyor?

League of Legends oyunuyla tanınan Riot Games'in bazı oyunları hata vermeye başladı. Milyonlarca kullanıcı bazı oyunların giriş ekranına ulaşamayarak sorun yaşadı. Yaşanan durumun ardından Riot platformunun hacklendiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Riot Games lol hacklendi mi, Riot Games LoL ve Valorant neden açılmıyor? LoL ve Valorant hata mı veriyor, oyuna nasıl girilir?
HABERTURK.COM

Riot Games'in LoL, Valorant gibi oyunlarının hata vermeye başlamasıyla "Riot Games LoL hacklendi mi?" sorusu gündeme geldi. Riot Games, resmi Twitter hesabında LoL oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle bazı kullanıcılar oyunun ana giriş ekranına hala ulaşamıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

RİOT HACKLENDİ Mİ? KAYNAK KODLARI MI SIZDIRILDI?

Riot Games resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada LoL oyununun kaynak kodlarının sızdırıldığını duyurdu.

TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Riot Games'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Söz verdiğimiz gibi, sizi geçen haftaki siber saldırının durumu hakkında bilgilendirmek istedik. Hafta sonu yaptığımız analizler LoL, TFT ve eski bir anti-heat platformunun kaynak kodunun saldırganlar tarafından çalındığını doğruladı."

Yapılan saldırı sonucunda oyuncuların bilgilerinin çalınmadığı belirtildi. Yeni hilelerin ortaya çıkmaması için çalışma yapacaklarını duyuran Riot Games sızdırılma işleminden sonra oyunda yeni yapılacak olan özelliklerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Microsoft'un kârında düşüş
TEKNOLOJİ Microsoft'un kârında düşüş
Amazon'dan evlere servis ilaç hizmeti!
TEKNOLOJİ Amazon'dan evlere servis ilaç hizmeti!
Güven sıralamasının zirvesi teknoloji
TEKNOLOJİ Teknoloji, güven endeksinin zirvesinde
Vivo'nun Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Shen Wei, “Fiyat savaşlarından kaçınmalıyız.”
TEKNOLOJİ “Fiyat savaşlarından kaçınmalıyız”
Strava, 3D haritalama platformu Fatmap'i satın aldı
TEKNOLOJİ Strava’dan 3 boyutlu harita yatırımı
iOS 16.3 yayınlandı: İşte yeni özellikler
TEKNOLOJİ iOS'un yeni güncellemesi yayında
Whatsapp’tan müjdeli haber! Milyonların beklediği özellik sonunda geliyor!
TEKNOLOJİ Milyonların beklediği özellik sonunda gerçekleşiyor!
Spotify çalışanlarının yüzde 6'sını çıkartıyor!
TEKNOLOJİ Spotify'da da işten çıkartma!
Nokia, Samsung ile yeni 5G patent anlaşması imzaladı
TEKNOLOJİ Nokia ve Samsung'dan 5G anlaşması!
Togg 'Dijital Varlık Cüzdanı' nasıl oluşturulacağını bir video ile anlattı! - Dijital Varlık Cüzdanı nedir ve nasıl oluşturulur?
TEKNOLOJİ Togg'un Dijital Varlık Cüzdanı videosu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.