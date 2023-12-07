Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: 4-0

STAT:ÇaykurDidi

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (Dk.46 Zafer)- Eray, Alikulov (Dk. 72 Sinan), Seyfettin, Halil (Dk.72 Alberk), Laine (Dk. 64 Mithat), Olawoyin, Faye (DK.64 Varesanovic), Pinchi, Benhur, Gaich

BUCASPOR 1928: Korcan- Emre, Doğan, Sadi, Mehmet (Dk. 69 Enes), Furkan, Ege (Dk. 53 Ahmet), Taşkın, İlhan, Sefa (Dk.77 Arda), Yasin

GOLLER: Dk. 41, Dk.47 ve Dk.88 Gaich, Dk.69 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Eray (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Eleme Turu karşılaşmasında evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla Çaykur Rizespor 5'inci tura çıktı.

41´inci dakikada Pekka´nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

47´nci dakikada Olawoyin´in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Gaic´in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

69'uncu dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ köşeden Pinchi´nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpan topu, ceza sahası dışında kontrol eden Varesanovıc´in kaleye gönderdiği sert şutta top ağalara gitti: 3-0.

88´inci dakikada sağ kanattan Varesanovic´in çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet can PEÇE

2023-12-07 21:12:47

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