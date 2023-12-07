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        Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: 4-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:20
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        Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: 4-0
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        STAT:ÇaykurDidi

        HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (Dk.46 Zafer)- Eray, Alikulov (Dk. 72 Sinan), Seyfettin, Halil (Dk.72 Alberk), Laine (Dk. 64 Mithat), Olawoyin, Faye (DK.64 Varesanovic), Pinchi, Benhur, Gaich

        BUCASPOR 1928: Korcan- Emre, Doğan, Sadi, Mehmet (Dk. 69 Enes), Furkan, Ege (Dk. 53 Ahmet), Taşkın, İlhan, Sefa (Dk.77 Arda), Yasin

        GOLLER: Dk. 41, Dk.47 ve Dk.88 Gaich, Dk.69 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Eray (Çaykur Rizespor)

        Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Eleme Turu karşılaşmasında evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla Çaykur Rizespor 5'inci tura çıktı.

        41´inci dakikada Pekka´nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        47´nci dakikada Olawoyin´in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Gaic´in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

        69'uncu dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ köşeden Pinchi´nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpan topu, ceza sahası dışında kontrol eden Varesanovıc´in kaleye gönderdiği sert şutta top ağalara gitti: 3-0.

        88´inci dakikada sağ kanattan Varesanovic´in çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

        Karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet can PEÇE

        2023-12-07 21:12:47

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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