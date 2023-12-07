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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:59
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk.46 Zafer Görgen), Eray Korkmaz, Alikulov (Dk.73 Sinan Osmanoğlu), Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.73 Alberk Koç), Laine (Dk.65 Mithat Pala), Olawoyin, Faye (Dk.65 Varesanovic), Benhur Keser, Pinchi, Gaich

        Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Emre Erdem, Doğan Can Otman, Sadi Karaduman, Mehmet Sak (Dk.71 Enes Alıç), Taşkın Çil, Furkan Çil, Ege Okka (Dk.53 Ahmet Aslan), İlhan Depe, Sefa Yılmaz (Dk.78 Arda Usluoğlu), Yasın Öztekin

        Goller: Dk.42, 47 ve 88 Gaich, Dk.70 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        Sarı kart: Dk.90 Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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