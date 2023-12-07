Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk.46 Zafer Görgen), Eray Korkmaz, Alikulov (Dk.73 Sinan Osmanoğlu), Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.73 Alberk Koç), Laine (Dk.65 Mithat Pala), Olawoyin, Faye (Dk.65 Varesanovic), Benhur Keser, Pinchi, Gaich

Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Emre Erdem, Doğan Can Otman, Sadi Karaduman, Mehmet Sak (Dk.71 Enes Alıç), Taşkın Çil, Furkan Çil, Ege Okka (Dk.53 Ahmet Aslan), İlhan Depe, Sefa Yılmaz (Dk.78 Arda Usluoğlu), Yasın Öztekin

Goller: Dk.42, 47 ve 88 Gaich, Dk.70 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk.90 Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor)

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