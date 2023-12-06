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        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:28
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        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Pazar ilçesinde 8 kişinin iş yerlerinde yapılan aramada 74 kilogram bandrolsüz tütün, 84 bin makaron, 281 gümrük kaçağı sigara, 72 gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 gümrük kaçağı puro, 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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