Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Pazar ilçesinde 8 kişinin iş yerlerinde yapılan aramada 74 kilogram bandrolsüz tütün, 84 bin makaron, 281 gümrük kaçağı sigara, 72 gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 gümrük kaçağı puro, 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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