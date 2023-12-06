Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Pazar ilçesinde 8 kişinin iş yerlerinde yapılan aramada 74 kilogram bandrolsüz tütün, 84 bin makaron, 281 gümrük kaçağı sigara, 72 gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 gümrük kaçağı puro, 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.