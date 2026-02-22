Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

        Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.

        Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.

        Karla kaplı yayla evleri ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.

        Beyaza bürünen Sal, Pokut ve Hazindak Yaylası ile Kaçkar Dağları'nın eteklerinde ise görülmeye değer manzaralar oluştu.

        Kış mevsiminde sakinliğe bürünen yaylalar, özellikle doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

