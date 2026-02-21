Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, uzun zamandır taraftarları mutlu edemediklerini, bugün itibarıyla onları da mutlu ettiklerini söyledi.



Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önceki maçlarda genel olarak iyi oyunlar ortaya koyduklarını ama sonuca yansıtmakta zorlandıklarını belirtti.



Son haftalarda kazanamadıklarını dile getiren Uçar, "Bunun bilinciyle hazırlandığımız bir maçtı. Belki geçen haftaki 2-0'dan dönüş, 2-2'ye geliş bizim adımıza bir sinyal, mesaj olmuştu. Belki bazı yeni başlangıçların, bazı şeylerin miladı olabilecek, tetikleyebilecek bir kıvılcım olabilecek bir sonuç olarak değerlendirmiştim." dedi.



Uçar, evlerinde uzun süredir kazanamadıklarını aktararak, "Mutlak kazanmak parolasıyla çıktığımız bir maç. Diğer maçlardan farklı olarak belki iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz, bence hem de iyi de bitirdiğimiz bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Uzun zamandır taraftarlarımızı mutlu edemiyorduk. Bugün itibarıyla onları da mutlu ettik. Ondan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Kocaelispor'un ligin iyi takımlarından birisi olduğunu vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda 30 puanda, ligin en az gol yiyen takımlarından. İyi oyuncuları ve oyun gücü olan bir takımdı. Evimizde baskılı bir oyunla oynamak istiyorduk ve nitekim öyle başladık. Mihaila'nın bulduğu golle öne geçtik. Sonrasında geri çekilmedik. Gerek oyun kurulumunda onların nasıl basabileceğini öngörüyorduk. Birkaç planımızda vardı. Genel olarak üçüncü bölgeye kolay gittiğimiz bir oyundu ama maalesef yine bizim belki en büyük sorunumuz sezon başından beri benden önce benim olduğum süreçte de sonlandıramamak. Sonlandırabilsek devreye biraz daha farklı girebilirdik. İkinci yarıda geriye çekilmeden oynamak istiyorduk. Nitekim öyle aynı mantalite ile başladık."



Maçta 2-0 öne geçtiklerini ve skoru korumasını bildiklerini kaydeden Uçar, "Bundan dolayı hak edilmiş bir üç puan bence. Her yönüyle daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan daha iyi savunma yapan takımın bugün üç puan aldığını düşünüyorum." diye konuştu.



Uçar, Kocaelispor'un bugüne kadar çıktığı müsabakalardan farklı olarak daha ofansif bir 11'le sahayı çıktığına işaret ederek, genel itibarıyla bugün uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirebilmenin güzel olduğunun altını çizdi.



Haftaya Kasımpaşa ile mücadele edeceklerini anımsatan Uçar, "İyi transferler yapan bir Kasımpaşa deplasmanımız var. Umarım Gençlerbirliği'ni ve bu maçı milat kabul edip, geri kalan bölümde hem iyi oyunlar, hem iyi sonuçlar alarak camiamızın yüzünü güldürmeye devam ederiz." şeklinde konuştu.



Maçta bütün oyuncularının iyi oynadığına dikkati çeken Uçar, "Şurada da zorlandığımı açık ve net söyleyeyim. Yani oyun bizim adımıza iyi gidiyor. Onlar değişiklik yapıyor. Ama sahadaki performanslardan genel olarak memnun olduğum için 70'inci dakikaya kadar da değişiklik yapacak şey bulamadım. Biraz Mihaila olduğu için ilk planda Zeqiri değişikliği yaptık." dedi.



Uçar, Ali Sowe'un da oyunda olmadığını, bunun kendisi tarafından alınan teknik bir karar olduğunu anlatarak, "Açık ve net söyleyeyim, Ali Sowe önemli bir oyuncumuz. Bundan sonra da bize ciddi katkılar sağlayacak. Ama bana göre kendisi için de takım için de doğrusu buydu. Bazen ileri gidebilmek için bir geri adım atmak iyi olur. Ama aldığımız bütün kararları Rizespor'un menfaati için alıyoruz. Ali Sowe da Taha da kadromuzda bulunan bütün oyuncuların da bundan sonraki süreçte bize katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Uzun zamandır kazanamamanın kendilerini üzdüğünü belirten Uçar, "Belki hepimizi geriyordu. Belki öz güvenimizi aşağıya çekiyordu. Kolay değil bu süreçleri yönetebilmek, oyuncular açısından da kolay değil. Bizler açısından da kolay değil. Ama şükürler olsun bugün itibarıyla 24 puana çıktık. Geçen haftaki bir puan da değerliydi. Daha yolumuz uzun, kazanılacak çok maçlar var." dedi.









- Kocaelispor cephesi



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise Çaykur Rizespor'un zor bir deplasman ve iyi oyuncuları olan bir takım olduğunu, hazırlıklarını bu yönde yaptıklarını söyledi.



Çaykur Rizespor'un güçlü taraflarını, zaaflarını çalıştıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:



"Rizespor gerçekten geçişlerde güçlü bir takım ve kenarlardan geldiklerinde oldukça etkili bir takım. Ona göre bir kadro sürdük sahaya. Aslında kafamızdaki plan tuttu derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı. Çok basit top kayıpları yaptık ve o çalışmış olduğumuz yerden, geçişten, yapmış olduğumuz bir top kaybıyla da gol yedik. Oyunu tekrar lehimize çevirdik. Oyun bizde, pozisyonlar ürettik. Golü atabilecek pozisyonlar da bulduk. Ancak golü bulamayınca ikinci yarı yan toptan yemiş olduğumuz bir gol ve sonrasında istemediğimiz bir sonuç oldu. Bu yüzden de üzgünüz."



İnan, takımın genelinde bir yorgunluk olduğunu belirterek, "Bunu hissediyorduk zaten. Bu yüzden de birkaç değişiklik yapmak da istedik. Sakatlık riski olan oyuncular vardı. Tabii lig çok uzun ve zor bir maraton. Dediğim gibi oyuncuları doğru kullanmak var bu işin içinde. Onlardan en üst verimi almak için çabalıyoruz. Bazı maçlarda bunu veremiyorlar. Bugünkü maçta biraz onlardan biriydi. Oyun üstünlüğü bizdeydi ama üretmekte ve bu tür böyle mağlup duruma düştükten sonra da maçı çevirmekte zaten zorlanan bir takımız. Bugün de bir yenisini daha yaşadık." diye konuştu.

