Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil Dervişoğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Show, Agyei, Rivas, Churlinov, Petkovic
Gol: Dk.13 Mihaila (Çaykur Rizespor)
