Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 20:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil Dervişoğlu

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Show, Agyei, Rivas, Churlinov, Petkovic

        Gol: Dk.13 Mihaila (Çaykur Rizespor)




        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Rize'nin hafızası 50. Yıl Bakkalı 53 yıldır sadece iki gün kapalı kaldı
        Rize'nin hafızası 50. Yıl Bakkalı 53 yıldır sadece iki gün kapalı kaldı
        Bu iftarda kefaller 'Fatma Teyze'den' Rize'de deniz kenarında saçma ile bal...
        Bu iftarda kefaller 'Fatma Teyze'den' Rize'de deniz kenarında saçma ile bal...
        Rize'de şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu
        Rize'de şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu
        Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı dü...
        Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı dü...
        Rize'de dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Rize'de dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Rize'de dalgalar kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı
        Rize'de dalgalar kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı