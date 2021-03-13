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Bülent Uygun: "3 puan ile başlamak mutluluk verici"
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Bülent Uygun: "3 puan ile başlamak mutluluk verici"
Ömer Erdoğan: “Bana göre maçın hakkı beraberlikti”
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Ömer Erdoğan: “Bana göre maçın hakkı beraberlikti”
Çaykur Rizespor'dan 10 hafta sonra galibiyet pozu
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Çaykur Rizespor'dan 10 hafta sonra galibiyet pozu
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 DHA

Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 1-0
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 DHA

Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 1-0
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
13 Mart 2021 Cumartesi, 17:00 DHA

Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)
13 Mart 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Rize’de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
13 Mart 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Rize’de çorap hırsızları marketin güvenlik kamerasına takıldı
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Namaz Vakitleri RİZE Namaz Vakitleri
Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
12 Mart 2021 Cuma, 18:00 DHA

Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı´na özel klip
12 Mart 2021 Cuma, 13:00 DHA

Rize Gençlik Merkezi'nden İstiklal Marşı´na özel klip
Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
12 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Coğrafi işaret Anzer'in polenine de ilgiyi arttırdı
Rize´de 1 köy karantinaya alındı
11 Mart 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Rize´de 1 köy karantinaya alındı
Çaykur Rizespor´a kent protokolünden moral ziyareti ve Bülent Uygun'a başarı dileği
11 Mart 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Çaykur Rizespor´a kent protokolünden moral ziyareti ve Bülent Uygun'a başarı dileği
Ardeşen'de 1 köy karantinaya alındı
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Ardeşen'de 1 köy karantinaya alındı
Kumarhaneye çevrilen eve polis baskınında 21 kişi yakalandı
10 Mart 2021 Çarşamba, 19:00 DHA

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskınında 21 kişi yakalandı
Rize’de pandemide kumarhaneye çevrilen eve baskın Çayeli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 3'ü Gürcistan uyruklu toplam 21 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı
10 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Rize’de pandemide kumarhaneye çevrilen eve baskın Çayeli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 3'ü Gürcistan uyruklu toplam 21 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı
Bülent Uygun: “8 haftadır alamadığımız galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyoruz”
10 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Bülent Uygun: “8 haftadır alamadığımız galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyoruz”
Bülent Uygun: Mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı
10 Mart 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

Bülent Uygun: Mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı
'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı
10 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı
İsmail Köybaşı: “Bir an önce galibiyet alıp camiaya armağan etmek istiyoruz”
09 Mart 2021 Salı, 20:00 İHA

İsmail Köybaşı: “Bir an önce galibiyet alıp camiaya armağan etmek istiyoruz”
Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
09 Mart 2021 Salı, 18:00 İHA

Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
09 Mart 2021 Salı, 18:00 İHA

Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İsmail Köybaşı : Bir galibiyetle her şey değişecek
09 Mart 2021 Salı, 15:00 DHA

İsmail Köybaşı : Bir galibiyetle her şey değişecek
EBA'dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu
09 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

EBA'dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu
'Karadeniz'de mutant virüs bulaşları sürüyor, daha fazla dikkat edilmeli'
09 Mart 2021 Salı, 11:00 DHA

'Karadeniz'de mutant virüs bulaşları sürüyor, daha fazla dikkat edilmeli'
Rize MHP’den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
08 Mart 2021 Pazartesi, 20:00 İHA

Rize MHP’den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
08 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
'Çok yüksek riskli iller' kategorisindeki Rize'de sokaklarda insan yoğunluğu
08 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

'Çok yüksek riskli iller' kategorisindeki Rize'de sokaklarda insan yoğunluğu
Braian Samudio: "Bir türlü istikrar yakalayamadık"
08 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Braian Samudio: "Bir türlü istikrar yakalayamadık"
Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak (FOTOĞRAF)
08 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak (FOTOĞRAF)
Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak
08 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak
Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı
08 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Akaryakıt istasyonu görevlisi Songül, müşterilerine karanfil dağıttı