İçişleri Bakanı Çiftçi, Rize Yeşilay Yaşam Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edilmesini gönülden desteklediklerini belirterek, "Ve bunu, sahada karşılığı olacak güçlü bir irade beyanı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı olarak süreci tüm boyutlarıyla sahipleniyoruz." dedi.



Çiftçi, merkeze bağlı Dörtyol köyündeki Rize Yeşilay Yaşam Kampüsünün Açılış Töreni'nde, Yeşilay öncülüğünde hayata geçirilen kampüsün açılışında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Anlamlı eserin hem Rize'ye hem de ülkenin dört bir yanındaki gençlere umut olacağına gönülden inandığını dile getiren Çiftçi, Yeşilay Kampüsünün açılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.



Yeşilay'ın 1920'de işgal altındaki İstanbul'un zor şartlarında milletin sağlığını ve iradesini koruma amacıyla "Hilali Ahdar" adıyla kurulan köklü ve iftihar kaynağı bir cemiyet olduğunu anlatan Çiftçi, o günün şartlarında özellikle alkol ve benzeri zararlı alışkanlıkların toplum üzerinde oluşturduğu tahribata karşı bir bilinç hareketi olarak doğan Yeşilay'ın aslında milli mücadelenin ruhuyla yoğrulmuş bir iradenin de temsilcisi olduğunu belirtti.



Çiftçi, kuruluşundan itibaren yalnızca bir sağlık meselesine değil, aynı zamanda bir medeniyet meselesine işaret eden Yeşilay'ın eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanın iradesini korumayı, toplumu güçlü tutmayı ve nesilleri sağlıklı bir geleceğe taşımayı hedef edindiğinin altını çizdi.



Yeşilay'ın bu yönüyle bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde milletin değerlerini ve inancını daha da güçlü bir şekilde korumaya çalışan iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Çiftçi, "Aradan geçen bir asrı aşkın sürede, değişen dünya şartlarına uyum sağlayarak faaliyet alanını genişleten Yeşilay, bugün alkol ve tütün bağımlılığının yanı sıra uyuşturucu madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar gibi çağımızın yeni tehditlerine ve risklerine karşı da etkin bir mücadele yürütmektedir. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kampüs de bu köklü mirasın günümüze yansıyan en güçlü örneklerinden biridir." diye konuştu.



Çiftçi, bağımlılığın, çağın en sinsi ve en yıkıcı sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:



"Bir yandan madde bağımlılığı, diğer yandan alkol, tütün ve giderek daha görünmez hale gelen dijital bağımlılık türleri, insanı içten içe kuşatan, iradesini zayıflatan ve hayatını esir alan ciddi problemlerden biridir. Bugün artık sadece sokakta karşılaşılan bir tehlikeden değil, cebimizde taşıdığımız bir cihazın, evimizin içine kadar giren bir ekranın oluşturduğu bağımlılıktan da söz ediyoruz. Özellikle gençlerimiz arasında hızla yayılan dijital bağımlılık, sosyal medya, oyun ve kontrolsüz internet kullanımı üzerinden zamanın, dikkatin ve hatta kimliğin aşındığı bir zaman dilimindeyiz."



- "Yeşilay, 100 yılı aşkın köklü geçmişiyle bu mücadelenin en önemli yapı taşlarından biridir"



Bağımlılığın yalnızca bireyleri ilgilendiren bir zafiyet değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğu gerçeğinin açıkça ifade edilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aileyi etkiler, eğitim hayatını sekteye uğratır, suça zemin hazırlar ve nihayetinde toplumun huzurunu tehdit eder. İşte tam da bu nedenle, muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla ifade ettikleri gibi, 'Sağlıklı nesiller, güçlü bir Türkiye'nin teminatıdır.' Muhterem Cumhurbaşkanı'mız, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim, kültür, aile ve maneviyat ekseninde topyekun bir anlayışla ele alınması gerektiğine her fırsatta dikkat çekmektedir. Bu vizyon doğrultusunda, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin ilan ettiği 'Bağımsızlık Yılı', aslında bir farkındalık çağrısının ötesinde, bir toplumsal seferberlik ruhunu temsil etmektedir. Kendilerinin himayelerinde yürütülen çalışmalar, özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan korunması ve bilinçlendirilmesi noktasında son derece kıymetlidir. Bu vesileyle, bağımlılıkla mücadelede ortaya koyduğu güçlü irade, öncülük ettiği projeler ve toplumsal duyarlılığa sağladığı katkılar dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanı'mıza ve saygıdeğer hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum."



Bakan Çiftçi, Yeşilay'ın 100 yılı aşkın köklü geçmişiyle bu mücadelenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, önleme, farkındalık ve rehabilitasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da örnek gösterilen bir model ve çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.



Çiftçi, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, eğitim programları, gençlik faaliyetleri ve açılışını gerçekleştirdikleri kampüslerin, bağımlılıkla mücadelede insan odaklı, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımın neticesi olduğunu dile getirdi.



Yeşilay'ın yalnızca bağımlılıkla mücadele eden bireylere değil, ailelerine de destek verdiğini, rehberlik ettiğini vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de açılan kampüsün de bu anlayışın bir tezahürü olduğunu kaydetti.



Çiftçi, kampüste gençlerin bilinçleneceğini, destek alacağını, sosyal ve kültürel faaliyetlerle güçleneceğini ve hayata daha sağlam adımlarla hazırlanacaklarını anlattı.



- "Bu mücadelede en büyük gücümüz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur"



İçişleri Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu bir yaklaşımla ele aldıklarını vurgulayan Çiftçi, şunları söyledi:



"Bir yandan güvenlik güçlerimizle uyuşturucu üretimi, ticareti ve dağıtımına karşı kesintisiz operasyonlar yürütürken, zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. Diğer yandan, özellikle gençlerimizi hedef alan risklere karşı önleyici çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerimiz aracılığıyla okullarımızda, mahallelerimizde ve üniversitelerimizde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor, ailelerimize rehberlik ediyoruz. Dijital dünyada artan tehditlere karşı siber devriyelerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik çalışmalarımızı da her geçen daha da güçlendiriyoruz. Ayrıca, diğer bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçlerini de destekliyoruz."



"Bu mücadelede en büyük gücümüz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur." ifadesini kullanan Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:



"Milletimizin külüne üflesen altından çıkacak olan imanı ve inancıdır. Bu noktada ailelerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Modern dünyanın aldatıcı ve ayartıcı hegemonyasına karşı çözüm, insan olarak yaratılmış olmanın sorumluluğuyla, kendini bilenin Rabb'ini bileceğini, Rabb'ini bilenin ise güzel ahlakı kuşanacağını bir bilince dönüştürmemizdir. İşte bu bilinçle ve duruşla ailelerimiz, öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kurumlarımız bir araya gelirse, Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorun olmayacaktır. Buna canıgönülden inanıyorum."



- Vali ve kaymakamlara "Bağımsızlık Yılı" talimatı



Çiftçi, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesini gönülden desteklediğinin altını çizerek, "Ve bunu, sahada karşılığı olacak güçlü bir irade beyanı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı olarak süreci tüm boyutlarıyla sahipleniyoruz. Tüm valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza ve bağlı kurumlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Her ilimizde, her ilçemizde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığı artıran, önleyici ve koruyucu çalışmaları güçlendiren, gençlerimizi merkeze alan nitelikli faaliyetlerin hayata geçirilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapalım." dedi.



Yeşilay ile işbirliğini daha da güçlendirecek, ortak projeler, eğitim programları ve saha uygulamalarıyla mücadeleyi daha da etkin kılacaklarını belirten Çiftçi, "Amacımız, riskleri ortadan kaldırırken, aynı zamanda inançlı, bilinçli ve iradeli bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır. Valilerimizin koordinasyonunda, kaymakamlıklarımızın sahadaki etkinliğiyle ve tüm kurumlarımızın katkılarıyla 'Bağımsızlık Yılı'nı gerçek anlamda bir toplumsal seferberliğe dönüştürelim." diye konuştu.



- "Sizler bu ülkenin umudusunuz"



Bakan Çiftçi, gençlere de şöyle seslendi:



"Sizler bu ülkenin umudusunuz. Hayalleriniz, enerjiniz ve azminiz bizim en büyük gücümüzdür. Solmayan umutlarla dünyayı kuşatacak, gökyüzüne milletimizin nizamı alem sevdasını kazıyacak, tarihin dilinden düşmeyecek destanları yazacak olan sizlersiniz. Hiçbir bağımlılığın sizi esir almasına izin vermeyin. Hayatınızı, zamanınızı ve geleceğinizi sizi siz olmaktan alıkoyacak değersiz alışkanlıklara teslim etmeyin. Unutmayın ki gerçek özgürlük, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmektir."



Gerçek özgürlüğün irade ve bu iradenin hakkını vermek olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Devlet olarak bizler her zaman gençlerimizin yanındayız. Sizi korumak, desteklemek ve daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



- "Hepimiz için bağımsız gelecek rüyamız var"



Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bu dönemde yapılabilecek en doğru işin, bağımlılıklarla mücadele etmek olduğunu söyledi.



Bağımlılıklarla mücadelenin önemini, Yeşilay'ın faaliyetlerini ve yapılanmasını anlatan Dinç, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 106 yıllık tarihi boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Yeşilay'ımızı himayesine almasının ardından tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor." dedi.



Dinç, Rize'de anne babaların çocuklarını güvenle gönderebilecekleri, kendilerinin de gelebileceği bir kampüs oluşturduklarını belirterek, "İnşallah Rize'de başladığımız bu tesis, bütün Türkiye'de çoğalarak devam edecek ve insanımız için sadra şifa, gönüllere deva olan bir imkan oluşacak." diye konuştu.



"Hepimiz için bağımsız gelecek rüyamız var." ifadesini kullanan Dinç, çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.



Vali İhsan Selim Baydaş ile AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun konuşmasının ardından Bakan Çiftçi ve beraberindekiler kurdele kesilerek kampüsün açılışı yaptı.



Bakan Çiftçi, kampüsün faaliyetlerine ilişkin Dinç'ten bilgi aldı.



Bakan Mustafa Çiftçi, kentteki temasları kapsamında Vali Baydaş'ı da makamında ziyaret etti.

