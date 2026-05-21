Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Rize'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle engelli gençler bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle engelli gençler bir günlüğüne asker oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesine aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden engelliler, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin askerlikle özdeşleştiğini belirterek, "Her Türk asker doğar" sözünün kendilerini tarif ederken gönülden ve samimiyetle kullandıkları bir ifade olduğunu söyledi.

        Jandarma teşkilatının özel bireyler için çok anlamlı bir uygulama gerçekleştirdiğini ifade eden Baydaş, şunları kaydetti:

        "Normalde fiziken uzun süreli askerlik yapma imkanı olmayan evlatlarımızın hiç olmazsa bu üniformayı giyebilmeleri, bu onuru yaşayabilmeleri, bu kıymetli günün keyfini aileleriyle tadabilmeleri için böyle bir organizasyon gerçekleştiriyor. Bizler evlatlarımız için askere gitmeyi, onun mürüvvetini görmek olarak tarif ederiz. Bugün bu kıymetli evlatlarımızın aileleri açısından bir mürüvvet, gurur ve onur günüdür. Bunu hep beraber yaşıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

        Baydaş, temsili askerlik uygulaması ile devlete, millete ve bayrağa olan aidiyetin, sadakatin bir kat daha artığını sözlerine ekledi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi ise askerliğin, her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu belirterek, temsili askerlik görevi için gelen özel bireyleri Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk ve diğer davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR kampanyanın ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay aldı
        ÇAYKUR kampanyanın ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay aldı
        Rize'de Dünya Çay Günü etkinliği
        Rize'de Dünya Çay Günü etkinliği
        Karadeniz'de çay toplama ücretleri belirlendi
        Karadeniz'de çay toplama ücretleri belirlendi
        İlk sürgün gecikti, çay üreticisi 10 gün sonra hasada başladı
        İlk sürgün gecikti, çay üreticisi 10 gün sonra hasada başladı
        1 günlük çay yevmiyesi 3 bin TL olarak belirlendi
        1 günlük çay yevmiyesi 3 bin TL olarak belirlendi
        Yağmurun başkentinde 40 yıldır şemsiye tamir ediyor
        Yağmurun başkentinde 40 yıldır şemsiye tamir ediyor