Rize'de denizde ceset bulundu

Rize'nin Pazar ilçesinde denizde ceset bulundu. İlçenin Kirazlık Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kayalık alana yakın bölgede sudan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Erkek cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

