Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 26.04.2026 - 17:27
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı.
Topa sahip olma oyunu ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.
Yarın izinli geçirecek yeşil-mavili ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri