Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Topa sahip olma oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

