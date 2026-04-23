        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mebude, Kayserispor maçından umutlu:

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Adedire Mebude, son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, "Bu sonuçların devamının gelmesi için bu maçtan da iyi bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Mebude, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zecorner Kayserispor maçına hazır olduklarını ifade etti.

        İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve Rizespor'a ocak ayında katıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

        "Ben geldikten sonra iyi ve kötü sonuçlarımız oldu. Açıkçası biz maçlara daha çok konsantre oluyoruz. Maç, maç bakıyoruz. Lig tablosuna çok fazla bakmıyoruz. Zaten o maçları kazandığınız zaman otomatikman ligde yükseliyorsunuz. Biz daha çok değerlendirmemizi böyle yapıyoruz."

        Mebude, performansı ve Rizespor'daki durumuyla ilgili yöneltilen soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

        "Rizespor'la uzun bir sözleşmem var, bunun neler getireceğini merakla ben de bekliyorum. Şu anda maç maç en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Rizespor'a olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum ve taraftarlarımıza şov anlamında güzel bir gösteri sunmaya çalışıyorum."

        Öte yandan futbolcular ve teknik kadro, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

