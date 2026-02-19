Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi

        Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte bir düğün salonunda düzenlenen programda, etrafı çevrili, sınırları belli ve namus belledikleri bir vatan toprağı varsa, bunun şehit kanlarıyla sulandığı için "vatan toprağı" olarak addedildiğini söyledi.


        Baydaş, "Bugün bir hürmetin, bir kıymetin ifadesi olarak ilk iftarımızı şehit ailelerimiz ve gazilerimizle gerçekleştiriyorsak, bundan sonra da devletimizin her kademesinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz başımızın tacı olmaya devam edecektir. Bu, onun göstergesi olarak da kıymetli bir buluşmadır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise ramazanda gerçekleştirdikleri ilk programların her zaman şehit aileleriyle birlikte olduğunu belirtti.

        Şehadetin ne demek olduğunu bilen bir millet ve o milletin oluşturduğu bir devleti temsil ettiklerini aktaran Avcı, "Şehitlerimiz olmasaydı belki hiçbirimiz bugün bu salonda şu rahatlıkta, şu ortamda bu iftar programını icra ediyor olamayacaktık. O şehitlerimiz olmasaydı belki devletimiz olmayacaktı. Şehitlerimiz bizim için ne kadar kıymetli ve değerli ise onları büyütüp bu topluma emanet eden anneler, babalar da bizim için en az onlar kadar kıymetlidir." dedi.

        Avcı, sonuna kadar şehit ailelerinin emrinde ve yanında olduklarını dile getirdi.


        Rize Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Rize Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Rize'de dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Rize'de dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı
        Rize'de dalgalar kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı
        Rize'de dalgalar kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı
        Babadan kalan 'anlamlı miras'; lokantada artan yiyecekleri sokak kedilerine...
        Babadan kalan 'anlamlı miras'; lokantada artan yiyecekleri sokak kedilerine...
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
        Ramazan ayının gelişini silah atarak kutladılar
        Ramazan ayının gelişini silah atarak kutladılar
        Rize'de minikler ve aileleri Ramazan ayını fener alayı ile karşıladı
        Rize'de minikler ve aileleri Ramazan ayını fener alayı ile karşıladı