Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat, 20.00'de başlayacak. Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve kart cezalısı Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.

