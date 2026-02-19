Canlı
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:16
        
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat, 20.00'de başlayacak.

        Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

        Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve kart cezalısı Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.

