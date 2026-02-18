Canlı
        Rize Haberleri

        Rize ve Ordu'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi

        Rize ve Ordu'daki öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:55
        Rize ve Ordu'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi
        Rize ve Ordu'daki öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi.


        Rize Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "en güzel sınıf bizim sınıf" etkinliği kapsamında sınıflarında ramazan köşesi yaptı.

        Öğretmenler öncülüğünde hazırlanan öğrenciler, sınıflarını geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla süsledi.

        Okul Müdürü Selmani Genç, AA muhabirine, ramazanı büyük bir sevinç ve mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

        Ramazan için okulda bazı hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Genç, "Ramazanın sevincini yaşamak için güzel çalışmalar içerisindeyiz. Tüm öğrencilerimiz ramazana hazırlık ve sevinci yaşama anlamında bir yarış içerisindeler. İnşallah bu çerçevede ramazan sevincini hep birlikte yaşayacağız." dedi.

        6. sınıf öğrencilerinden Tusem Mollaoğlu ise ramazanın beraberinde bereket getirdiğini belirterek, "Okulumuzda düzenlenen sınıf süsleme etkinliği de bu bereketlerden biridir. Ramazan ayı adına sınıfımızı süsleyip eğlenme fırsatı buluyoruz ve aynı zamanda küçük bir yarışma da düzenlenmiş oluyor. Bu etkinlik tüm okul için çok eğlenceli oluyor." ifadelerini kullandı.

        Ayşe Akyıldız da ramazanı karşılamak için sınıflarını özenle süslediklerini kaydetti.

        - Ordu

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki Anafarta İlkokulu öğrencileri, okullarını süsleyerek "Ramazan Sokağı" oluşturdu.

        Öğretmenleri rehberliğinde hazırlık yapan öğrenciler, okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

        Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

        Öğrenciler hazırlıkları sırasında ramazan davulu çalıp mani okudu. Bazı öğrenciler ise geleneksel Hacivat ve Karagöz oyununu canlandırdı.

        Okul Müdürü Ercan Çakmak, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenledikleri etkinlik kapsamında okulda "Ramazan Sokağı" oluşturduklarını söyledi.

        Etkinliğin öğretmen, veli ve öğrenci işbirliğiyle yapıldığını belirten Çakmak, "Bu çerçevede geleneklerimizi, dini inancımızı, örf ve adetlerimizi de yaşatıyoruz. Özellikle öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde çok mutlu oldular." dedi.

        Sınıf Öğretmeni Rabia Karaoğlu ise değerlere sahip çıkıldığını dile getirerek, "Bizler bu sokağı oluşturarak çocuklarımızda manevi duyguları geliştiriyor ve geleneklerimizi yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

        Öğrenci Çağan Akkaya da arkadaşlarıyla etkinlikte yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Elif Haldan ise "Her şey çok güzel oldu. Ramazan Sokağı'nda geleneklerimizi görmüş oluyoruz." dedi.

