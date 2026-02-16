Çaykur Rizespor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 20 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.





Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümüne ısınma ve rondo çalışması ile başladı.



Geniş alan oyunu ve dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.



Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

