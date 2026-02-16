Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 20 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:21 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:21
        Çaykur Rizespor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 20 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.


        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümüne ısınma ve rondo çalışması ile başladı.

        Geniş alan oyunu ve dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

