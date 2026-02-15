Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de 10. kattaki balkondan düşen akademisyenin cenazesi toprağa verildi

        Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna'nın cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 15.02.2026 - 17:49 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:49
        Rize'de 10. kattaki balkondan düşen akademisyenin cenazesi toprağa verildi
        Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna'nın cenazesi toprağa verildi.

        Turna için eğitim verdiği fakülte binası önünde tören düzenlendi. Turna için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

        Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, bir öğretim üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Çok ani bir kayıp olduğunu ifade eden Yılmaz, Turna'nın ailesine, çocuklarına, sevenlerine ve tüm üniversite camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Turna'nın cenazesi daha sonra Sahil Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Camiönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.



