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        Süper Lig yayın gelirinde sınıfta kaldı! Avrupa'yla dev fark

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamakta bulunurken, yayın gelirinde ise Süper Lig, 84 milyon euro (2,6 milyar TL) ile Avrupa'daki ilk 10 ülkenin 7 kat gerisine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:47
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        İngiltere Premier Lig'de, dün 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar sterlinlik (245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşmasının imzalanması, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın 10 büyük birinci futbol liglerinin yayın gelirlerini gündeme getirdi.

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        Türkiye Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group, 2023-2024 sezonunda yani bu sezon için TV hakları anlaşması kapsamında 2,6 milyar lira veriyor. Türkiye'deki yayın geliri her iki ligi kapsıyor. Yayın ihalesi bu sezon sonunda yenilenecek.

        UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) dışında Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro ve İskoçya Premiership bulunuyor.

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        Avrupa'nın ilk 10 liginin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon euro (19 milyar lira) oldu. Süper Lig ise 84 milyon euro (2,6 milyar lira) ile yaklaşık 7 kat düşük düzeyde kaldı.

        Avrupa'nın ilk 5 büyük ligini takip eden ve Süper Lig'in de aralarında olduğu ikinci 5 büyük lig içinde yer alan Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya birinci liglerinin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması ise 96 milyon euro (3 milyar lira) oldu.

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        Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) bu sezonki TV yayın geliri ortalaması 1 milyon euro (31 milyar lira) olurken Türkiye Süper Lig ise 2,6 milyar lira ile 12 kat düşük düzeyde kaldı.

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        İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 3 yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5,1 milyar sterlin olmuştu. Yapılan anlaşmaya göre, Premier Lig'de bu sezon ulusal TV yayın geliri olarak yaklaşık 1,7 milyar sterlin (1,9 milyar euro ya da 61 milyar lira) dağıtılıyor.

        İngiltere ve Türkiye'deki birinci futbol liglerinin bu sezonki TV yayın hakları anlaşmaları kıyaslandığında ise Türkiye Süper Lig için TV yayın hakları anlaşması tutarı, İngiltere Premier Lig'deki bir sezon için 61 milyar liralık anlaşmanın yüzde 4'üne tekabül ediyor.

        Sezonluk ulusal TV yayın hakları anlaşmaları kıyaslandığında; Premier Lig'in yıllık TV yayını gelirinin, Süper Lig'in 23 katı olduğu gözüküyor.

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        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-2025 yıllarını kapsayan TV yayın anlaşmasına rağmen sezonluk yayın geliri 1 milyar 80 milyon euro (34 milyar lira) düzeyinde bulunuyor.

        Bundesliga'da bu sezonki yerel yayın hakları 34 milyar lira ile Türkiye Süper Lig'de bu sezonki TV yayın hakları değerinin 13 katı oldu.

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        İspanyol LaLiga'nın devam eden ulusal yayın hakları anlaşmasına göre, yıllık 990 milyon euro (31 milyar lira) değerinde bulunuyor.

        Anlaşmaya göre, LaLiga'nın bu sezonki ulusal TV yayın geliri ise 31 milyar lira ile Süper Lig'in yıllık yayın gelirinin 12 katı düzeyinde bulunuyor.

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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2021-2024 yılları için yerel yayın hakları ihalesini DAZN firması kazandı.

        Serie A'da bu sezonki yerel yayın hakları 840 milyon euro (26 milyar lira) düzeyindeyken Türkiye Süper Lig'de bu sezonki TV yayın hakları değerinin 10 katı oldu.

        DAZN ve Sky, 4,5 milyar avroya önümüzdeki 5 sezon boyunca yani yıllık 900 milyon euroya (28 milyar lira) Serie A maçlarını canlı yayınlama haklarını elinde tutacak.

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        Fransa Ligue 1'deki TV yayını anlaşmasına göre bu sezon Ligue 1 takımları yaklaşık 582 milyon euro (19 milyar lira) gelir elde etti.

        Ligue 1'de bu sezonki yerel yayın hakları 19 milyar lira ile Türkiye Süper Lig'de bu sezonki TV yayın hakları değerinin yaklaşık 7 katı oldu.

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        UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'daki ​​Avrupa futbol liglerinin yerel TV yayın anlaşmalarının bu sezonki değeri:

        UEFA ülke puanı sırası Ülke ile Ligi Yıllık TV yayın geliri (Euro) Yıllık TV yayın geliri (TL)
        1 İngiltere Premier Lig 1,9 milyar 61 milyar
        2 İspanya LaLiga 990 milyon 31 milyar
        3 İtalya Serie A 840 milyon 26 milyar
        4 Almanya Bundesliga 1,08 milyar 34 milyar
        5 Hollanda Eredivisie 105 milyon 3,3 milyar
        6 Fransa Ligue 1 582 milyon 18 milyar
        7 Portekiz Primeira Liga 160 milyon 5 milyar
        8 Belçika Jupiler Pro 103 milyon 3.2 milyar
        9 Türkiye Süper Lig 84 milyon 2,6 milyar
        10 İskoçya Premiership 29 milyon 910 milyon
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