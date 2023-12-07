Merkez Bankası toplam rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı Merkez Bankası toplam rezervleri, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 1 Aralık haftasında net rezervler ise 1 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

NET REZERVLERDE GERİLEME

TCMB'nin net rezervleri ise 1 Aralık haftasında 1 milyar 30 milyon dolar gerileyerek 34 milyar 776 milyon dolar oldu.

Tarih Net rezervler (milyon $) 1.12.2023 34.776 24.11.2023 35.806 17.11.2023 28.986 10.11.2023 25.448 3.11.2023 24.741 27.10.2023 25.145 20.10.2023 22.553 13.10.2023 22.056 6.10.2023 20.737 22.09.2023 20.636 22.09.2023 24.034 15.09.2023 17.588 8.09.2023 16.278 1.09.2023 16.154 25.08.2023 14.337 18.08.2023 15.723 11.08.2023 15.754 4.08.2023 15.719 28.07.2023 10.894 21.07.2023 13.682 14.07.2023 13.247 7.07.2023 13.166 30.06.2023 9.825 23.06.2023 9.190 16.06.2023 473