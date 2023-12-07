Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

3 Aralık'ta yapılan seçimde Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetimi, takımı ayağa kaldırmak için çalışmalara hemen başladı.

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Teknik direktör Rıza Çalımbay ile eksikleri gidermek için temaslarda bulunan siyah-beyazlılarda bir yandan da devre arası için takviye arayışları başladı.