Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığında göreve gelen yeni yönetim devre arası için kolları sıvarken gündemdeki isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...
3 Aralık'ta yapılan seçimde Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetimi, takımı ayağa kaldırmak için çalışmalara hemen başladı.
Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye'ye adeta kamp kurdu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile eksikleri gidermek için temaslarda bulunan siyah-beyazlılarda bir yandan da devre arası için takviye arayışları başladı.
Başkan Hasan Arat'ın Fransa'nın başkenti Paris'e gitmesi taraftarlarda heyecan yaratırken bu seyahatın PSG ile yapılan işbirliği kapsamında olabileceği ileri sürüldü.
Dış basında da Beşiktaş'ı ilgilendiren haberler çıkmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Chelseali Noni Madueke'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.
TEAMTalk'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki futbolcu fazla forma şansı bulamadığı için bu kararı aldı.
Genç oyuncunun kiralık olarak ayrılabileceği belirtilirken ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
BERKAY İÇİN YARIŞ
İspanyol basınından Marca, Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı.
Habere göre milli takımın gelecekteki sol bek adaylarından gösterilen Berkay Yılmaz'a Beşiktaş talip oldu.
Almanya'da Freiburg forması giyen genç oyuncuya PSV ve Frankfurt'un da ilgisinin olduğu belirtildi.
GODOY TRANSFERİ ZORDA
Beşiktaş'ın ara transferde istediği Leonardo Godoy transferi zora girdi.