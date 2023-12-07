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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsünde çocuğun uyumasının ardından ortalık karıştı - Güncel haberler

        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı! Aileyi gören sürücü otobüsün peşine takıldı...

        İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsünde çocuğun uyumasının ardından ortalık karıştı. Çocuğu otobüste unutan aile, otobüsün arkasında bağırsa da seslerini duyuramadı. Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip etti. Sürücünün otobüsü durdurması ve yolcuların çocuğu fark etmesiyle devreye polis girdi. Otobüste yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:17
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        İstanbul'da, İETT otobüsünde uyuyan 8 yaşındaki çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu. Ardından ortalık karıştı. Otobüste yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Olay, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi'nde 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.

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        Yusuf Aslan (8) ailesi ile birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.

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        Bir süre sonra bir koltuğun boşalması ile küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı. Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti.

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        Otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip ederek, otobüs şoförünü durdurup uyardı.

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        Yolcuların bir çocuğun koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

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        Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak polis merkezine götürdü. Ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı.

        #son dakika haberleri istanbul
        #küçükçekmece
        #İETT otobüsü
        #çocuk
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