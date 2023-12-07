Haberler Sağlık Araştırma: Eşlerden birinde hipertansiyon olması, diğerinde de görülme ihtimalini artırıyor

Araştırma: Eşlerden birinde hipertansiyon olması, diğerinde de görülme ihtimalini artırıyor Bir araştırma, orta yaş ve üstü çiftlerden birinde hipertansiyon olmasının diğerinde de hastalığın görülme ihtimalini artırdığını ortaya koydu Anadolu Ajansı Giriş: 07.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:05 facebook

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CNN'nin haberine göre, Michigan, Emory ve Columbia Üniversitelerinden araştırmacılar, Çin, ABD, Hindistan ve İngiltere'de yaşayan orta yaş ve üstü evli çiftlerden 2015 ile 2019 yılları arasında toplanan verileri inceledi.

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Araştırmada, İngiltere'den 1086, ABD'den 3 bin 989, Çin'den 6 bin 514 ve Hindistan'dan 22 bin 389 çift, 3 ayrı kan basıncı ölçümüne tabi tutulurken, her bireyin büyük ve küçük tansiyonlarının ortalaması tespit edildi.